Полицейский помог водителю авто, застрявшего в снегу в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области участковый инспектор помог водителю застрявшей в снегу автомашины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia застрял по дороге на перевале, на территории Алмалинского сельского округа. Из-за отсутствия связи ни с кем не мог связаться и обратиться за помощью. Именно, в этот момент участковый инспектор Байдибекского РОП Думан Досбаев, который следил за порядком на обслуживаемой административной территории, заметил застрявший в пути автомобиль. Знающий наизусть особенности местности, страж порядка оперативно среагировал и добрался до места происшествия.

Подручными средствами он помог расчистить автомобиль, затонувший в результате обильного снегопада, и с помощью служебного автомобиля вытащил автотранспорт на дорогу. Застрявшие в дороге водитель Nexia и его пассажиры выразили искреннюю благодарность участковому инспектору полиции. Как оказалось, в салоне автомобиля находились трое взрослых пассажиров и маленький ребенок.

«Мы выехали в дорогу, когда шел снег. В пути наша автомашина застряла в сугробах, мы оказались в затруднительном положении. Хорошо, что подоспел полицейский, вытащил нас и спас. Спасибо, майору полиции Думану. Если бы не он, мы могли остаться на дороге и замерзнуть. С нами был еще маленький ребенок. Мы очень благодарны стражам порядка. Большое спасибо!», – поблагодарили местные жители.