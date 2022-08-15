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    • Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

    15 Августа 2022 17:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    «В Аршалинское отделение полиции Акмолинской области 13 августа поступило обращение об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.

    В тот же день по «горячим следам» подозреваемый был задержан. Полицейские установили его личность, им оказался местный житель.

    Назначены необходимые экспертизы. В случае вины задержанного ему грозит срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.


    Кадр из видео

    #Акмолинская область #Борьба с преступностью #Происшествия #МВД РК
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