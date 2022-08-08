Полицейские задержали 17-летнего закладчика «синтетики» в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 17-летний закладчик «синтетики» из столицы задержан в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Нарушение было выявлено в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022». 5 августа сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности на привокзальной территории был задержан 17-летний житель города Нур-Султана, являющийся учеником одной из столичных школ.

В ходе личного обыска у юноши оперативниками изъято 17 пакетиков с содержимым веществом порошкообразной консистенции белого цвета. Предположительно запрещенный препарат «мефедрон» весом около 8 граммов.

Также у задержанного изъят мобильный телефон, с помощью которого он производил фотоотчеты мест закладок. При проверке мобильного устройства оперативники установили адреса, по которым в день задержания молодой человек произвел закладки синтетики: улицы Кенжетаева, Сулейменова, Акбидай. Здесь оперативники нашли пять так называемых «бомб», в количестве 118 пакетиков с аналогичным веществом. Предварительно вес изъятого препарата составил около 60 граммов.

Как установили полицейские, в июне молодой человек устроился в качестве курьера, а затем через Telegram получал инструкции по закладке наркотиков на территории столицы и города Кокшетау. Примечательно, что заработную плату задержанный получал в криптовалюте.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное производство по части четвертой статьи 296 УК РК. Расследование продолжается.





Фото: polisia.kz



