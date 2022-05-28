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    Полицейские выявили две фитолаборатории по выращиванию марихуаны в Актау

    28 Мая 2022, 16:54

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркобизнеса департамента полиции Мангистауской области пресекли деятельность двух фитолабораторий по культивированию марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По первому факту задержан ранее судимый 38-летний мужчина, у которого по месту проживания изъяли восемь выращенных в горшках кустов марихуаны и девять разновидных семян для культивирования наркотического средства», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

    Второй факт нарушения выявили в одном из микрорайонов Актау на втором этаже жилого дома. Владельцем лаборатории оказался 29-летний мужчина. Сотрудники полиции изъяли 13 кустов марихуаны и емкости с минеральными удобрениями для выращивания наркотических растений.

    «По данным фактам начали досудебное расследование по части первой статьи 300 УК РК «Незаконное культивирование наркосодержащих растений». В отношении задержанных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Проводятся необходимые следственные действия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Мангистауская область Борьба с наркотиками
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