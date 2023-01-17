Полицейские разъяснили сроки легализации иностранных авто в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Если владельцы автомобилей с иностранными номерами не пройдут процедуру легализации, то будут отвечать согласно действующему законодательству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию, начнется 23 января.

«Данная легализация – разовая акция. Она будет завершена 1 июля 2023 года и в дальнейшем управлять иностранными транспортными средствами наши граждане не будут, страховые полюса заключаться не будут. Согласно нашим нормам, данные транспортные средства будут изыматься и водворяться на коммунальные стоянки города», - сказал начальник управления административной полиции департамента полиции Астаны Елжан Чупеков.

По его словам, всего в Казахстане насчитывается 300 тысяч иностранных автомобилей со страховыми полюсами.

Ранее сообщалось, в каких случаях автомобили подлежат легализации с уплатой ставки сбора в размере 200 тысяч тенге и освобождением от утильсбора.

Первое – автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года;

Второе – транспортное средство не должно находиться в розыске;

Третье – автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

Четвертое – необходимо пройти таможенную очистку.

Ранее в Министерстве внутренних дел РК назвали стоимость этой услуги. Для регистрации транспортного средства владелец уплачивает сбор за первичную регистрацию в размере 200 тысяч тенге, госпошлина за техпаспорт составит 4313 тенге, за госномер – 9660 тенге.

Также в ведомстве пообещали решить вопрос по регистрации армянских машин.



