Полицейские проехали кортежем по Актау в память жертв ДТП

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка поддержали Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий ежегодно проводится в третье воскресенье ноября. В 2021 году этот день выпал на 21 ноября. Сотрудники департамента полиции региона проехали сегодня кортежем по городу. Следом за патрулем следовали эвакуаторы, на которые погрузили автомобили, попавшие в ДТП. Так полицейские хотели показать, к каким последствиям приводит игнорирование правил дорожного движения. Акцию поддержали гражданские водители автомобилей Mercedes-Benz черного цвета.