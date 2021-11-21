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    Полицейские проехали кортежем по Актау в память жертв ДТП

    21 Ноября 2021, 22:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка поддержали Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий ежегодно проводится в третье воскресенье ноября. В 2021 году этот день выпал на 21 ноября. Сотрудники департамента полиции региона проехали сегодня кортежем по городу. Следом за патрулем следовали эвакуаторы, на которые погрузили автомобили, попавшие в ДТП. Так полицейские хотели показать, к каким последствиям приводит игнорирование правил дорожного движения. Акцию поддержали гражданские водители автомобилей Mercedes-Benz черного цвета.

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    ДТП Транспорт Мангистауская область
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