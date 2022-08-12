Полицейские обнаружили схрон оружия на кладбище Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Схрон оружия и боеприпасов обнаружили на кладбище Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жамбылские полицейские в режиме нон-стоп проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску похищенного оружия. К примеру, сотрудниками УКП ДП совместно с сотрудниками ДУИС на территории кладбища, расположенного в городе Таразе, обнаружен полиэтиленовый пакет черного цвета. Оттуда изъято два пистолета, одно гладкоствольное ружье, 17 патронов, один железный щит от бронежилета.





Фото: polisia.kz