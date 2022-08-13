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    • Полицейские Караганды предотвратили суицид

    13 Августа 2022 21:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с шестого этажа. Стражам порядка удалось уговорить не делать этого и вернуться в квартиру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    12 августа около 15:00 в Центр оперативного управления УП города Караганды поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажного дома по улице Карбышева мужчина устроил дебош. По рации данная информация поступила находившимся на маршрутах нарядам полка патрульной полиции. Первым на место происшествия прибыл экипаж патрульного автомобиля в составе инспекторов службы Болата Мухажанова и Нуркелды Аширбек.

    «У подъезда дома нас встретил мужчина. Выяснилось, он и позвонил в полицию. Причиной звонка стал 37-летний сын, который спровоцировал в семье скандал. Мужчина сказал, что хочет написать заявление в отношении сына. Во время разговора с ним с напарником заметили дебошира, пытавшегося спрыгнуть с окна подъезда, расположенного на шестом этаже. Я забежал в подъезд, поднялся на шестой этаж, увидел мужчину, который стоял на подоконнике у открытого окна и кричал, что спрыгнет вниз. Я стал уговаривать его, не делать опрометчивый шаг. В это время напарник оставался на улице, чтобы в случае чего подстраховать данного гражданина. Он же вызвал скорую помощь, пожарных», - говорит Болат Мухажанов.

    Переговоры с мужчиной дали положительный результат – полицейские убедили его сойти с подоконника. После чего стражи порядка передали спасенного медикам.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Карагандинская область #Общество #Караганда
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