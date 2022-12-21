Полгода не выплачивали обязательные соцвыплаты врачам в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудникам Улытауской областной больницы задержали заработную плату и полгода не выплачивали обязательные социальные выплаты. Это результат незаконных действий руководства и бухгалтеров медицинского учреждения. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, побывавшая с рабочим визитом в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный врач страны осмотрела проблемные объекты региона, ознакомилась с актуальными проблемами в сфере медицины. Как стало известно, в новой области их предостаточно.

Визит министра местные жители ждали с нетерпением. Так как здравоохранение в регионе хромает. В Улытауской области, где показатели онкозаболеваний очень высоки, нет элементарно онкодиспансера. Так же наблюдается большая нехватка онкологов, по региону их всего 10. Больные раком вынуждены проходить обследование в Караганде.

Ажар Гиният также посетила единственную больницу в Сатпаеве, где с 2014 года тянутся ремонтные работы.

«Идет капитальный ремонт с одной стороны, делают сложные хирургические операции, рожают женщины - с другой стороны. Такая ситуация не выдерживает никакой критики. Этот капитальный ремонт должен быть завершен в кратчайшие сроки», - отметила министр здравоохранения РК.

На встрече врачи областной многопрофильной больницы пожаловались министру на задержку зарплаты. Помимо этого, выяснилось, что уже полгода не перечисляются их обязательные социальные выплаты.

«До нас дошло сообщение, о том, что сотрудники не получили вовремя заработные платы и что полгода вовремя не выплачивается социальный налог. Дело в том, что руководство больницы и главные бухгалтеры, которые там работали, нарушали закон, совершали противоправные действия и финансировали другие отрасли, не направляя социальные выплаты в пенсионный фонд», - отметила министр.

По словам Ажар Гиният, этот вопрос будет решен в течение недели.

В следующем году в больнице начнется капитальный ремонт. Необходимое оборудование будет приобретено за счет республиканского бюджета.

Что касается кадров, то и тут есть проблемы, требующие решения. В области не хватает 51 врача. Ажар Гиният поручила руководству региона привлечь медработников, предоставив им жилье и подъемные пособия.



Фото: Министерство здравоохранения РК