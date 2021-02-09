Полезные ископаемые Казахстана – каков потенциал страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сфера геологии является одной из важнейших составляющих экономики страны. От того, насколько изучены месторождения полезных ископаемых, зависит состояние материально-сырьевой базы регионов, а значит и социально-экономическое развитие. О том, какая работа проведена в данном направлении и о перспективах геологоразведки, рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

- Сериккали Амангалиевич, каков на сегодня потенциал развития геологической отрасли страны?

- Потенциал Казахстана в данной отрасли огромен. Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам полезных ископаемых (вольфрам, хром, уран, марганец, цинк и свинец). По подтвержденным запасам большинства видов полезных ископаемых республика входит в первую десятку ведущих стран мира. При этом доля Казахстана в мировых запасах по вольфраму составляет 63%, по хрому – 48%, урану – 12%, серебру - 6%, меди – более 4%.

На сегодняшний день, согласно мировому рейтингу Всемирного банка «Doing Business», Казахстан по благоприятности условий ведения бизнеса за 3 года поднялся с 41-го места на 25-ое. Кроме того, в 2018 году в Казахстане была проведена законодательная реформа в сфере недропользования – был принят новый Кодекс «О недрах и недропользовании». Это нововведение позволило значительно улучшить условия осуществления деятельности в области недропользования, что в итоге позволило Казахстану подняться в рейтинге института Фрейзера по инвестиционной привлекательности с 73-ой позиции на 24-ую. Так, с 2000 по 2018 годы было выдано право недропользования на 600 объектов. Тогда как после вступления в силу нового кодекса, менее чем за 3 года было выдано 1 107 лицензий.

- Можно ли говорить о том, что сырьевой потенциал страны полностью раскрыт?

- Недра страны еще не в полной мере изучены. А это значит, что работы в этом направлении предстоит еще много. Можно с уверенностью утверждать, что в стране имеются значительные перспективы для новых открытий. К примеру, в части углеводородов геологами выделено 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива порядка 76 млрд тонн. Степень изученности осадочных бассейнов разная, из них 5 – освоенные, 5 – малоизученные и 5 - малоперспективные. На сегодня весь объем нефтегазодобычи производится на 5-ти освоенных бассейнах. Из них самым крупным считается Прикаспийский, на который приходится около 80% ресурсной базы страны. При этом Прикаспий все еще остается привлекательным для вложения инвестиций на недропользование со стороны отечественных и иностранных компаний. Для наращивания запасов углеводородного сырья основного бассейна все геологоразведочные работы должны быть нацелены на изучение более глубоких горизонтов.

Также за счет государственного бюджета планируется изучение таких малоизученных бассейнов, как Северо-Торгайский, Аральский и Сырдарьинский, Прииртышский, Шу-Сарысуйский. К настоящему времени в результате проведения региональных геологических исследований выявлены многочисленные площади, потенциально перспективные на выявление месторождений различных видов полезных ископаемых - черных, цветных и благородных металлов, нерудного и углеводородного сырья. Для дальнейшей реализации сырьевого потенциала необходимо изучить перспективные площади рудных объектов для определения прогнозных ресурсов полезных ископаемых. До 2025 года запланированы геологические исследования с целью определения потенциала прогнозных ресурсов по 25-ти объектам для укрепления минерально-сырьевой базы моногородов.

- Геологическое изучение недр – процесс длительный и рискованный. Какие существуют проблемы в отрасли?

- Задача геологической отрасли - обеспечение экономики страны запасами минерального сырья. Современная ситуация в мировой горнорудной и нефтедобывающей отраслях по-прежнему остается неустойчивой, а конъюнктура рынков - неопределенной. Тем не менее, в долгосрочной перспективе мировой спрос на ресурсы будет расти, а в отдаленной перспективе в мире сохраняется угроза дефицита сырьевых товаров и водных ресурсов. Системными проблемами в отрасли можно назвать недостаточное государственное финансирование в предыдущие 10 лет и слабое развитие отраслевой инфраструктуры. Решение данных вопросов отражено в Концепции развития геологической отрасли до 2030 года, целью которой является формирование условий для устойчивого восполнения, развития и поддержки конкурентоспособности минерально-сырьевой базы.

- Как будут осваиваться малоизученные территории?

- Для оценки сырьевого потенциала 5-ти малоизученных осадочных бассейнов - Северо-Тургайский, Прииртышский, Аральский, Сырдарьинский, Шу-Сарысуйский - нами запланирован комплекс мероприятий, направленных на расширение ресурсной базы Кызылординской, Костанайской, Туркестанской и Павлодарской областей. На сегодня имеются перспективы для открытия новых золоторудных месторождений в Акмолинской и Костанайской областях, а также в центральном, восточном и южном регионах страны. Новые свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в Центральном и Южном Казахстане, на Рудном Алтае, а также в приграничных площадях.

Также имеются перспективы для открытия новых месторождений вольфрама, молибдена, алюминия, олова и редких земель. В последние годы, учитывая современные тенденции мирового рынка и повышенный спрос на редкие и редкоземельные металлы, в том числе литий, особое внимание уделяется разведке данного вида сырья. К примеру, за счет средств республиканского бюджета были проведены поисково-оценочные работы на участке Ахмировский в Восточном Казахстане, который является рентабельным для разработки открытым карьерным способом. При этом целенаправленная деятельность по восполнению минерально-сырьевой базы является не только стимулом для привлечения новых инвестиций, но и ключевым фактором для инвесторов уже вложившихся в недропользование.

- Учитывая, насколько важно развитие геологической отрасли, реализация каких задач запланирована на перспективу?

- Безусловно, в первую очередь, это реализация мер в рамках Концепции развития геологической отрасли до 2030 года. В текущем году мы планируем провести государственное геологическое изучение недр, поиск и оценку ресурсов на 70 объектах. Также в этом году планируется завершить проект по модернизации стратиграфических схем фанерозоя Казахстана на основе Международной хроностратиграфической шкалы МСШ-2016. В период с 2022-2025 годы предусматривается создание отраслевой инфраструктуры, что включает в себя лаборатории и кернохранилища.

- Для успешного развития отрасли необходимы инвестиции. Что делается для того, чтобы геологическая информация стала доступнее для инвесторов?

- В настоящее время Министерством экологии, геологии и природных ресурсов совместно с АО «Казгеология» реализуется проект «Создание и внедрение информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан». Цель проекта - повышение геологической изученности территории Казахстана и привлечение инвестиций в геологоразведку. Необходимая правовая база для этого подготовлена. Использование системы «Национальный банк данных» предусмотрено и в новом Кодексе «О недрах и недропользовании» в качестве инструмента и платформы для хранения информации, установления коммуникаций между государственными органами и недропользователями в едином окне.

Составляющие информационной системы – это база геологических данных, интерактивная карта, модуль бизнес-процессов и отчетности, модуль аналитики. С внедрением системы Национального банка данных заявителям также предоставляется возможность получить лицензию на недропользование по принципу первой заявки через выбор участков на интерактивной карте, содержащей все территории. Принцип системы основан на концепции «paperfree», то есть отсутствие необходимости предоставления документов в бумажном виде, который обеспечивается за счет интеграции системы с государственными базами данных и использовании современных ИТ-инструментов. Всего через портал Национального банка данных будет автоматизирован 21 основной процесс недропользования. Запуск пилота проекта ожидается уже в этом году.

- Как развивается сотрудничество в сфере геологоразведки с международными компаниями? Есть ли совместные проекты?

- За последние 7-8 лет в геологоразведку страны были привлечены ряд крупных иностранных горнодобывающих компаний мирового уровня, такие как RioTinto, KORES, ILUKA Resources и другие. Имеется положительный опыт компании АО «НГК «Казгеология» по привлечению инвесторов на проведение геологоразведки. Так, за последние 3 года проведено изучение на территории 75 тыс. кв. км. Совместно с корпорацией Казахмыс было открыто крупное свинцово-цинковое месторождение Дюсембай, с Ulmus Фондом открыто медное месторождение Бесшокы, с RioTinto – месторождение Прибрежное в районе Балхаша. В результате сотрудничества привлечено порядка 17 млрд тенге. Помимо финансирования совместных проектов, инвесторы обеспечивают внедрение передовых методов и технологий разведки, а также обучение казахстанского персонала. Также в настоящее время на стадии обсуждения находится сотрудничество АО «НГК «Казгеология» с геологической службой США (USGS) в рамках проведения региональных исследований на выявление твердых полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, с использованием технологий USGS.

В целях расширения сотрудничества с Российской Федерацией в сфере геологии и определения минерально-сырьевого потенциала прорабатывается совместное изучение недр приграничных территорий. Один из приоритетных проектов - изучение редкометалльно–золото-полиметаллической провинции Центральной Азии - Большой Алтай. Учитывая большой интерес, проявленный иностранными геологическими службами и инвесторами по взаимовыгодному сотрудничеству, нами будет продолжена работа в данном направлении.

- Спасибо за беседу!