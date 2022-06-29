Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Полезно сформировать консорциум аналитических структур «Каспийской пятерки» - Президент РК

    29 Июня 2022, 18:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества прикаспийских стран сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Шестом Каспийском саммите, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    «В кругу прикаспийских стран не раз обсуждалась необходимость более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества. Считаем, что пришло время сделать конкретные шаги в этом направлении. Это не только сблизит наши народы, но и позволит значительно улучшит взаимодействие при изучении Каспия», - поделился Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня на многих международных площадках между нашими странами уже налажено эффективное сотрудничество на экспертном уровне. Саммиты и встречи предваряются экспертными дискуссиями.

    «Думаю, будет также полезно сформировать своего рода консорциум аналитических структур «Каспийской пятерки». Тем более, что подобное взаимодействие успешно ведется на двустороннем уровне», - сообщил Глава государства.

    «Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние и наследие предков – мудрый и благословенный Каспий – всегда оставался морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

    Уверен, проявляя добрую волю и взаимное стремление, мы достигнем этой благородной цели во благо процветания и прогресса наших народов и стран», - резюмировал Президент Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Туркменистан Каспийское море
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков