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    Пользу для Казахстана от участия в строительстве ГЭС в Кыргызстане оценили в Минэкологии

    30 Января 2023, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии и природных ресурсов РК озвучило свою позицию касательно участия Казахстана в строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане совместно с Узбекистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Строительство ГЭС, как пояснили в Минэкологии, предполагает в первую очередь снятие энергетической зависимости страны. Вместе с тем, ввод в эксплуатацию электростанции должен позволить постепенно перевести режим работы Токтогульской ГЭС из энергетического в ирригационный, что повысит устойчивость водоснабжения южных областей Казахстана в вегетационный период.

    «Таким образом, основной целью участия казахстанской стороны в реализации проекта должно являться устойчивое водоснабжение по реке Сырдарья и обеспечение водохозяйственной деятельности нижележащих по течению территорий», - говорится в официальном ответе ведомства на запрос МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что исполнителями от казахстанской стороны по строительству ГЭС определены Министерство энергетики и АО «Самрук-Энерго».

    По данным Министерства энергетики РК, затраты на строительство ГЭС «Камбаратина-1» будут разделены поровну между тремя странам.

    6 января Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане, обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизировать водообеспечение региона.


    Фото:twitter.com/trtavazkirgizca

    Автор:

    Анеля Касымова

    Энергетика Кыргызстан Минэнерго РК
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