Пользоваться господдержкой призвали в НПП «Атамекен» молодежь без опыта работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев дал совет казахстанской молодежи, которая не может найти работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Олжас Ордабаев отметил наличие существующего замкнутого круга, когда работодатели требуют от соискателей опыт, а молодые выпускники не имеют опыта работы.

«В этом плане подсказка всем, кто оканчивает высшие учебные заведения либо колледжи. Есть две программы «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Обращаться нужно в центры занятости. Эти две программы субсидируют часть заработной платы работодателю, чтобы он принял человека без опыта работы», - сказал О. Ордабаев, выступая на телеканале «Хабар 24» в программе «Интервью».

Он напомнил, что по программе «Молодежная практика» в течение года выпускник получает 91 тысячу тенге. По программе «Первое рабочее место» государство готово субсидировать в течение 1,5 лет часть заработной платы молодому человеку без достаточного уровня квалификации и опыта.

«Нашей молодежи большой совет – нужно этим всем пользоваться. Очень часто ребята не знают, что существуют те или иные меры поддержки», - добавил спикер.

Ранее заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев озвучил статистику трудоустройства выпускников вузов и колледжей в течение первого года после выпуска.