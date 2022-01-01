Польша на год приняла председательство в ОБСЕ

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Польша приняла от Швеции председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С 1 января республика будет осуществлять функции координатора в этой международной организации, в которую входят 57 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, власти республики «сделают все, чтобы заботиться о мире и безопасности в этой части света, посылая соответствующие сигналы партнерам в ЕС и НАТО, если будут замечены угрозы».

О планах сосредоточиться на разрешении конфликтов и кризисов на территории ОБСЕ заявлял ранее и министр иностранных дел республики Збигнев Рау.

Полная программа польского председательства будет представлена в январе в Вене.

Власти оценивают текущую ситуацию на территории ОБСЕ как крайне сложную и поэтому заранее заявили, что подходят к функции председателя реалистично. «Как мы помним, ОБСЕ действует на основании консенсуса всех государств-участников. Председательство в ОБСЕ позволит нам влиять на формирование повестки и направление дискуссии в рамках организации», - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. «В то же время, однако, страны-участницы, находящиеся в конфликте друг с другом по многим вопросам, будут ожидать, что мы займем позицию честного модератора», - указал он.

Среди самых сложных проблем Пшидач назвал ситуацию на Украине, неурегулированные конфликты в Восточной Европе и на Южном Кавказе. «Будучи реалистом, трудно ожидать, что в такой сложной обстановке безопасности и при отсутствии доброй воли некоторых стран председательству удастся добиться радикального прорыва в процессе урегулирования этих конфликтов, - сказал он. - Однако мы считаем реальным метод «маленьких шагов». Мы будем стремиться улучшить положение населения, пострадавшего от последствий конфликтов, и снизить напряженность», - рассказал представитель МИД.

Среди других проблем, на которые Польша намерена обратить внимание в период своего годичного председательства, местные власти называют восстановление экономик стран-участниц после шока, вызванного пандемией. Также важная для Варшавы тема - продвижение прав человека.

«Мы также хотим продолжить усилия по повышению эффективности контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия в военной сфере в Европе, которая переживает трудные времена», - информировал Пшидач.

Значение решений ОБСЕ

ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии. Организация была основана в 1973 году под названием Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в своем регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов.

Все государства - участники ОБСЕ обладают равным статусом. Решения принимаются на основе консенсуса. Они не носят юридически обязывающего характера, но имеют большое политическое значение. Председателем на очередной год становится министр иностранных дел соответствующей страны, который руководит текущей деятельностью ОБСЕ, координирует работу ее учреждений и институтов, представляет организацию, наблюдает и способствует разрешению конфликтов и кризисных ситуаций.

Деятельность ОБСЕ построена по принципу «трех корзин», заложенному на хельсинкском Совещании по безопасности и сотрудничеству. «Первая корзина», или политико-военное измерение, включает такие темы, как контроль над распространением вооружений, дипломатические усилия для предотвращения конфликтов, меры создания доверительных отношений и безопасности. «Вторая корзина», или экономическое и экологическое измерение, включает темы экономической и экологической безопасности. «Третья корзина», или человеческое измерение, - это защита прав человека, развитие демократических институтов, мониторинг выборов.



