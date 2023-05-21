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    Поклонники Димаша из Польши исполнили песню на казахском языке

    21 Мая 2023, 17:50

    ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - На YouTube-канале польского фан-клуба Димаша Кудайбергена вышел кавер на песню «Махаббат бер маған» (Give me love) в красивом исполнении Dears из Польши на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Песня была исполнена хором DiVoices, который был основан польским фан-клубом Dimash Kudaibergen Fanclub Poland. 18 красивых голосов польских Dears слились воедино, исполнив композицию любимого артиста на его родном языке.

    Записать дистанционно целую песню и смонтировать ее, как делится руководитель DKFP Тереза Какол, очень нелегкий труд.

    Координировать проект вызвалась член фан-клуба Агнес (Агнешка Хлап), которая и предложила польским Dears сделать кавер на «Махаббат бер маған».

    Аранжировку песни для 4-голосного хора написала пианистка Ольга Попова, которую так же можно увидеть в видео. С произношением казахского языка польским поклонникам Димаша помогал их преподаватель по казахскому Беглан Шаринбаев.

    «Махаббат бер маған» - одна из самых красивых песен Димаша, это моя любимая песня. Я всегда завидовала казахстанским Dears, которые могли без труда петь ее вместе с Димашем. Для меня было очень сложно выучить текст. Но нам наконец удалось это сделать. Мы очень долго репетировали. Теперь вся наша группа знает песню наизусть, чему я очень рада!», — поделилась Тереза.

    Напомним, шоу «Stranger» известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена продолжает свое путешествие по миру. 24 июня в Куала-Лумпуре пройдет сольный концерт артиста. Ранее грандиозное шоу состоялось в Турции 6 мая. Сольный концерт Димаша проходил в Antalya Expo Kongre Merkezi. На шоу приехали зрители из 44 стран мира. Фанаты из Турции подарили певцу турецкий национальный музыкальный инструмент - баглама.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Димаш Кудайберген Польша
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