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    Показатели качества работы детсадов введут в Казахстане

    19 Августа 2022 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил ввести показатели качества работы детских садов в системе дошкольного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно повышать качество дошкольного образования. Для улучшения работы дошкольных организаций поручаю ввести показатели качества работы детских садов, принятые в мировой практике, в рейтинге «Starting well», - сказал Ералы Тугжанов на августовской конференции.

    По его словам, он должен включать уровень удовлетворенности родителей, оценка общественности, уровень развития детей, качество питания и т.д.

    «Также, необходимо активизировать работу по внедрению методов раннего развития детей в дошкольных организациях», - добавил зампремьера.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Общество #Ералы Тугжанов
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