Поиски пропавшей девочки в Костанае ведутся с помощью мотодельтаплана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Руководитель ТОО «Дельта -С» Сергей Хоменко предоставил мотодельтаплан для проведения поисковых полетов в вечернее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Его предприятие занимается авиационно-химическими работами по Костанайской области.

«Как только мне сообщили о том, что в Костанайском районе ведутся поиски пропавшего ребенка, предложил свою помощь, так как эта техника хорошо зарекомендовала себя при проведении поисковых работ», - говорит Сергей Иванович.

Мотодельтапланы уже не раз эффективно применялись при розыске пропавших людей. Облет территории в данных поисковых работах составляет более 1 тыс. га.

Полет осуществляется по полям и вдоль русла реки Тобол. Сегодня к поискам подключились более 500 горожан, которые присоединились к волонтерам. Помощь в поисках оказывают также руководители предприятий и организаций.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области разыскивают ушедшую из дома 7 августа 5-летнюю девочку.

К работе подключили свыше 500 полицейских, вертолеты, кукурузник, а также военнослужащих Нацгвардии и погранвойск.

Тысячи людей ищут девочку по близлежащим к поселку Джамбул. В Костанае в рамках поисковых работ пропавшей пятилетней Мадины принято решение на разных участках поля оставлять воздушные шары, куда будут привязаны вода и перекус. Нейропсихолог дала рекомендации для участвующих в поиске пятилетней девочки в Костанае.





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