Поиски пропавшего в Турции казахстанца Мируса Курмашева ведутся - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время землетрясения в Турции пропал казахстанец - международный агент технопарка Astana Hub Мирус Курмашев. Информацию подтвердил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в МИД, на данный момент пропавшего казахстанца ищут.

«Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясения он находился в Турции в городе Хатай. После землетрясения связь с ним прервалась. Связаться с ним родным и близким не удалось до сих пор. Брат и друзья Мируса и казахстанские волонтеры сегодня ночью вылетают на поиски. Просим всех, кто может помочь информацией или подключиться к поискам в Турции, связаться с братом Мируса – Алматом по телефону: +7 702 430 20 21», - написал генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев в сети Facebook.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели уже приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп.

В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направили технику и пожарные машины.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.



