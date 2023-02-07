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    Поиски пропавшего в Турции казахстанца Мируса Курмашева ведутся - МИД РК

    7 Февраля 2023, 21:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время землетрясения в Турции пропал казахстанец - международный агент технопарка Astana Hub Мирус Курмашев. Информацию подтвердил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в МИД, на данный момент пропавшего казахстанца ищут.

    «Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясения он находился в Турции в городе Хатай. После землетрясения связь с ним прервалась. Связаться с ним родным и близким не удалось до сих пор. Брат и друзья Мируса и казахстанские волонтеры сегодня ночью вылетают на поиски. Просим всех, кто может помочь информацией или подключиться к поискам в Турции, связаться с братом Мируса – Алматом по телефону: +7 702 430 20 21», - написал генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев в сети Facebook.

    Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели уже приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп.

    В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

    Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направили технику и пожарные машины.

    Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Турция Общество Землетрясение
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