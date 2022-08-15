Поиски пропавшего мальчика ведут свыше 550 человек в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 14 августа поступило обращение с просьбой оказать содействие в розыске несовершеннолетнего Ахмеджанова Тамирлана Тимуровича, 2010 года рождения, который в ночь с 13 на 14 августа около 02:30 часов ушел из дома, расположенного на территории дачного массива, и не вернулся. Поиски пропавшего мальчика в ВКО продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Получив сигнал, сотрудники полиции, спасатели, военнослужащие НГ РК и волонтеры незамедлительно приступили к поискам. В настоящее время в них задействовано свыше 550 человек. Одновременно факт безвестного исчезновения зарегистрирован в установленном порядке в ЕРДР.

На момент исчезновения несовершеннолетний был одет в кофту синего цвета, трико камуфляжные синего цвета, сланцы зеленого цвета. Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, волосы короткие, черного цвета, глаза светло-коричневого цвета, на обеих ногах имеет повреждение в области больших пальцев (почернение на ногтях).

Установлено, что в ту ночь ребенок находился вместе с матерью, которая уснула, а, проснувшись глубокой ночью, обнаружила его пропажу. Ребенок характеризуется как умственно-отсталый, замкнутый, скрытный, не разговаривает.

Полицией проведен опрос медицинских работников, квалифицирующихся на лечении детей с подобными заболеваниями. Имеются предположения, что он может умышленно прятаться от окружающих и не откликаться на свое имя. Сама семья на учете как неблагополучная не состоит.

Мать в полицию о пропаже своевременно не обращалась, предполагая, что ребенок вернется домой сам. Временной интервал с момента пропажи до момента обращения в полицию составил более 10 часов.

В настоящее время проводится обследование территории шести садоводческих обществ, насчитывающих порядка 2 тыс. 400 дачных участков, многие из которых находятся в заброшенном состоянии. Прочесывание осуществляется как в пешем порядке, так и с использованием служебных автомашин и кавалерии.

Кроме этого, к утру завершена отработка близлежащих к дачному массиву многоэтажных домов, поселка Новая Согра, осмотрены чердачные помещения и подвалы. Проведена беседа со всеми работниками магазинов, в том числе продуктовых. Спасателями продолжается обследование канала речки «Маховка», протекающей в районе дачного массива.





Фото:polisia.kz