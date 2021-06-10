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    Поиск родных павшего в годы ВОВ фронтовика начали павлодарцы

    10 Июня 2021, 10:05

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарцы ищут родственников найденного в РФ погибшего в годы ВОВ фронтовика. В Смоленской области нашли останки красноармейца, уроженца Восточного Казахстана Курмангали Жунусова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В адрес Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» поступил запрос от командира российского поискового отряда «Кобальт» Ивана Зобнина по поиску родственников воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны», - рассказал командир отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

    Поисковики отряда «Кобальт», по словам А. Шитов, проводили поисковую экспедицию «Вахта Памяти» и в ходе работы в районе Тёмкинского района Смоленской области был найден солдат РККА, казахстанец, установить личность которого удалось благодаря личному опознавательному знаку.

    «Фамилия: Жунусов; имя: Курмангали. Дата рождения: 1910 год; место рождения: Восточно-Казахстанская область, станция Чинупово, улица Первомайская, 42», - уточнил собеседник.

    К. Жунусов был призван на фронт в Лениногорском райвоенкомате Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, последним местом службы красноармейца стала 120-я отдельная стрелковая бригада. 14 августа 1942 он был убит и сразу похоронен в деревне Шабаны Тёмкинского района Смоленской области.

    «Просим всех неравнодушных людей подключиться к поиску семьи погибшего! Контакты для связи по всем вопросам с установленными родственниками: Павлодарский поисково-исследовательский отряд «Майдан жолы» (Павлодар, Казахстан; сот. тел.: 8777-461-73-78; e-mail: - alex.shitov@mail.ru)», - добавил А. Шитов.

    Фото предоставлено А. Шитовым.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Восточно-Казахстанская область Павлодарская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Общество
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