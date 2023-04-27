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    Похожие на человеческие останки обнаружили в Кызылординской области

    27 Апреля 2023, 18:43

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В степной местности в поселке Белколь Кызылординской обалсти обнаружены кости, похожие на человеческие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Они изъяты в качестве вещественных доказательств. Назначены соответствующие экспертизы. По факту зарегистрировано уголовное дело по категории 001 (найденный труп), проводится досудебное расследование. По предварительной версии, на месте, где обнаружены кости, могли быть старые захоронения. Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

    Как сообщалось, на днях пакет предположительно с костными останками человека обнаружили в городе Кокшетау.

    Также скелет человека в мешке обнаружен в Экибастузе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Происшествия МВД РК
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