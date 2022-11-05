Похороны погибших шахтеров прошли сегодня в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня прошли похороны погибших горняков на шахте имени Ленина в Шахтинске. Родные и близкие проводили их в последний путь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Шахтинске сегодня прошли похороны пятерых горняков, которые погибли во время аварии на шахте имениЛенина. Родные и близкие, коллеги и просто жители города проводили их в последний путь.

Напомним, 3 ноября в 3 часа ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» были остановлены на сутки.





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