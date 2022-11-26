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    Похолодание ожидается на большей части Казахстана

    26 Ноября 2022, 00:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики будет находится под влиянием холодного Северного антициклона, с чем ожидаются погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На востоке и юго-востоке страны с прохождение атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, временами сильный снег, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель.

    В Жетысуской, в горных районах Алматинской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на юге, востоке Абайской, ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской областей - сильный снег.
    Погода
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