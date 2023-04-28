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    Похолодание и осадки ожидаются на выходные в Казахстане

    28 Апреля 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 29 апреля – 1 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, ночью на севере, в центре, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные дожди с градом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    По республике ожидаются усиление ветра, туман; в южных регионах - пыльные бури.

    В конце периода вторжение Северного антициклона вызовет понижение температур на большей части Казахстана. На севере, северо-западе, в центре в ночные часы ожидаются заморозки до 1-7 градусов, на востоке понижение до 1-10 мороза.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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