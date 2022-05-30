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    Похитившая 167 голов скота у жителей трех областей ОПГ ликвидирована

    30 Мая 2022, 10:33

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В результате организованной департаментом криминальной полиции МВД специальной операции совместнос ДП Павлодарской области с поличным, при перегоне 40 голов лошадей, похищенных в Семее, задержана межрегиональная преступная группа из пяти человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Им также доказывается совершение шести краж скота в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Всего ими было похищено 167 голов скота.

    При обысках у подозреваемых обнаружены еще 67 похищенных лошадей, автомашина и два мотоцикла.

    Установлено, что группа предусматривала четкую иерархию и распределение ролей между ее участниками. При этом похищенный скот перегонялся на заготовленную для убоя местность, мясо сбывалось знакомым мясникам для продажи населению.

    В отношении преступной группы дополнительно возбуждены уголовные дела по статье 262 УК РК, то есть создание, руководство и участие в организованной преступной группе, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Для предупреждения и раскрытия краж скота МВД разработаны учебные программы и рекомендации для сотрудников. В регионах созданы специализированные оперативно-поисковые группы по пресечению деятельности скотокрадов.

    В Уголовный кодекс введена отдельная статья «Скотокрадство», предусматривающая максимальное наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ужесточено наказание за неоднократность, а также кражу с проникновением в помещения (сарай, загон и т.д.). Перевод этих признаков в разряд тяжких преступлений исключает возможности ухода подозреваемых от ответственности в связи примирением сторон. Эти меры за последние пять лет способствовали сокращению краж скота на 35%, в том числе вдвое сократилось число похищенных животных.

    В этом году количество краж скота снизилось на 26,9%, улучшена их раскрываемость на 6,7% (61,1%), при этом из похищенных 2618 голов скота найдено и возвращено 1634, или 62,4%. Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД Республики Казахстан рекомендует соблюдать простые нормы безопасности: не оставлять скот без присмотра путем заключения трехсторонних договоров (владелец-акимат-пастух); шире применять современные методы контроля за скотом посредством установки GPS-трекеров; обязательно таврировать и бирковать скотопоголовье, что окажет положительное влияние на поиски похищенного и утерянного скота, а также разрешения споров среди табунщиков; использовать инструменты страхования, предусматривающие страховую защиту от гибели, утраты животных в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и краж.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Павлодарская область МВД РК Регионы Общество Криминал Скотокрадство
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