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    Похитителя банковского терминала задержали в Караганде

    24 Мая 2023, 14:35

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мужчину, похитившего банковский терминал, задержали полицейские Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Михайловский отдел полиции города Караганды обратилось руководство одного из банков. Выяснилось, что неизвестный в ночное время похитил терминал, установленный на одной из улиц города. Сумма ущерба составила 69 тысяч тенге. В нее входить стоимость похищенного оборудования. По стечению обстоятельств, в банкомате отсутствовала наличность.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 45-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что рассчитывал заполучить денежные средства, которые могли находиться в терминале. Но их там не оказалось. И злоумышленник планировал сдать украденное оборудование на металлолом. Вещественное доказательство изъято. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК Караганда
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