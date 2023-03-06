Похищенное во время январских событий ружье и боеприпасы нашли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Похищенное во время январских событий в Казахстане ружье, принадлежавшее силовым органам, а также боеприпасы нашли полицейские в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оружие и боеприпасы сотрудники полиции области обнаружили на берегу реки Урал в районе населенного пункта Аксай. Среди похищенного во время январских событий оружия обнаружено ружье Форт - 500, которое принадлежало быстродействующему спецназу ДП Атырауской области, 3 патрона калибра 12 мм, 2 гранаты ГСЗ ДК-130 СГ, палка резиновая ПР 54, пуленепробиваемые жилеты и каски.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 287 УК РК, начато досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.



