Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Похищенное во время январских событий ружье и боеприпасы нашли в Атырау

    6 Марта 2023, 15:38

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Похищенное во время январских событий в Казахстане ружье, принадлежавшее силовым органам, а также боеприпасы нашли полицейские в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Оружие и боеприпасы сотрудники полиции области обнаружили на берегу реки Урал в районе населенного пункта Аксай. Среди похищенного во время январских событий оружия обнаружено ружье Форт - 500, которое принадлежало быстродействующему спецназу ДП Атырауской области, 3 патрона калибра 12 мм, 2 гранаты ГСЗ ДК-130 СГ, палка резиновая ПР 54, пуленепробиваемые жилеты и каски.

    «Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 287 УК РК, начато досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Регионы Алматинская трагедия Атырау Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спецоперация КНБ: канал незаконного оборота оружия перекрыли в Актау и Таразе
    Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Актюбинской области
    Пистолет и патроны изъяли у курьера в Алматы
    Дело о побеге из страны Серика Кудебаева направлено в суд
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая