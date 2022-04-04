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    Пограничники пресекли крупную контрабанду золота

    4 Апреля 2022, 17:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4 апреля 2022 года в аэропорту города Нур-Султана при проведении пограничного контроля пассажиров международного авиарейса сообщением «Стамбул-Нур-Султан» задержан гражданин РК за попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Общий вес золотых изделий составил свыше 34 кг. Предварительная сумма задержанного товара составляет более 1 миллиарда тенге.

    Правонарушение зарегистрировано в КУИ по части 1 статьи 234 (экономическая контрабанда в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    Задержанный гражданин и золотые изделия будут переданы в Департамент экономических расследований по городу Нур-Султану АФМ РК для проведения дальнейших процессуальных действий.

    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Происшествия Пограничники КНБ Аэропорт
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