Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пограничники попрощались с погибшими

    12 Января 2022, 21:54

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ - АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ -ВКО. КАЗИНФОРМ - Пограничники попрощались с погибшими в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    10 января на участке ДПС КНБ по Жамбылской области при выполнении боевой задачи по осуществлению поиска участников беспорядков и нападавших на здание ДКНБ, в автокатастрофе погибли военнослужащие ПУ по Кордайскому району капитан Карменов Ерзат Кинаятолданович и рядовой контрактной службы Армидинов Шавкат Шатликович.

    12 января в городе Усть-Каменогорске проводили в последний путь капитана Е. Карменова. Рядового Ш. Армидинова похоронили в селе Большой Дехан Алматинской области.

    С погибшими прощались руководство департаментов ПС по ВКО и Алматинской области, ветераны-пограничники, сослуживцы и близкие.

    Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших пограничников.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Пограничники ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Скопление автотранспорта на госгранице прокоментировали в Пограничной службе КНБ РК
    Президент подписал Указ о награждении 14 работников «Семей Орманы» посмертно
    Опубликован список погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане