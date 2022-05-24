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    Пограничник спас в поезде жизнь гражданке Узбекистана

    24 Мая 2022, 18:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий пограничной службы КНБ РК в поезде сообщением Атырау-Алматы спас жизнь потерявшей сознание гражданке Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Группа военнослужащих следовала из Атырау в Зайсан к новому месту прохождения службы. В полночь проводник обратился к старшему группы за помощью - в соседнем вагоне пассажирке поезда стало плохо.

    «На просьбу незамедлительно откликнулся парень из Атырау, рядовой срочной службы Абылайхан Убайдуллаев. По специальности он фельдшер, до службы в армии работал в скорой медицинской помощи. Женщина была без сознания. По словам ее попутчиков, она жаловалась на боли в сердце и принимала таблетки от давления. Абылайхан приступил к оказанию первой помощи, приведя женщину в сознание», - сообщили в пограничной службе КНБ РК. На ближайшей станции больную передали врачам подоспевшей кареты скорой помощи для дальнейшей госпитализации. «Благодаря оказанной квалифицированной первой помощи сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, самочувствие удовлетворительное. Желаем нашему коллеге в погонах хорошей службы», - сказал невропатолог Центральной районной больницы в селе Макат Жалгасбай Рустем. Слова признательности выразила гражданка Узбекистана Бибигуль Тлеуова. «В поезде у меня случился приступ. Я очень рада, что рядом оказался этот солдат. Тогда не успела поблагодарить его. Хочу передать огромное спасибо ему за оказанную помощь и пожелать успехов в службе», - заявила женщина. За решительные действия при спасении человека рядовой Убайдуллаев награжден грамотой и подарком. Впереди Абылайхана ждет служба на казахстанско-китайской границе.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Пограничники Регионы Казахстана Спасение
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