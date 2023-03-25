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    Погоду без осадков прогнозируют на большей части Казахстана 25 марта

    25 Марта 2023, 01:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, практически на всей территории Казахстана под влиянием отрога антициклона 25 марта сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Лишь на северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут небольшие осадки в виде дождя, снега.

    По республике сохраняются туман, усиление ветра.

    Ранее в Астане и четырех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
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