Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Погоду без осадков прогнозируют 27 января в Казахстане

    27 Января 2023, 00:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на северные регионы РК будет оказывать влияние ложбина Северного циклона с чем ожидается небольшой снег с низовой метелью, усиление ветра, на западе, севере и юге страны - туман.

    Ночью на севере и востоке Алматинской области, на севере, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз до 25 градусов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более двух тысяч дорожных рабочих убирали снег в Астане
    Штормовую погоду прогнозируют синоптики 27 января в 10 регионах Казахстана
    Движение ограничили для грузовиков с прицепами в Абайской области
    Ограничения на работу ТРЦ, парков и магазинов сняли в Ташкенте в связи с потеплением
    Популярное
    1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    2 В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного
    3 Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента РК
    4 Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили в СКО
    5 По факту лечения хиджамой младенца в Атырау будет проведена проверка
    Новости партнеров