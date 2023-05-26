Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, в горных районах юга и юго-востока РК ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога северного антициклона сохранится ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На большей части Атырауской, на востоке Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Костанайской области – высокая пожарная опасность.

В Астане - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.



