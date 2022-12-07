Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 7 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На большую часть Республики Казахстан будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, гололед, на юге усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны – туман.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана.



