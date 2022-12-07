Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 7 декабря

    7 Декабря 2022, 00:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    На большую часть Республики Казахстан будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, гололед, на юге усиление ветра, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны – туман.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана.
    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    В 10 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области
    Занятия перевели на онлайн-формат в школах нескольких регионов
    В 13 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Избран новый председатель Верховного суда РК
    2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
    3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
    4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
    5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
    Новости партнеров