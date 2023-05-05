Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 5 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 5 мая сохранится погода без осадков. Однако на западе и востоке ожидаются дожди, в нескольких областях - заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана. С ложбиной южного циклона и прохождением фронтальной деятельности на западе, юго-западе страны пройдет дождь с грозой, временами сильный дождь, на юго-востоке и востоке – осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, пыльная буря, на юго-западе – туманы», - говорится в сообщении синоптиков.

Согласно их прогнозу, ночью в Алматинской и Жетысуской областях, на востоке Улытауской, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки, на севере Актюбинской, юго-востоке Костанайской области на поверхности почвы - заморозки 1-6 градусов.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в горных районах 30 м/с и более.