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    Погибли 23 человека при столкновении автобуса с грузовиком на юге Египта

    20 Июля 2022, 14:36

    КАИР. КАЗИНФОРМ – 23 человека погибли и по меньшей мере 30 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком на юге страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ABC News.

    Авария произошла утром во вторник в провинции Минья, недалеко от города Малави, примерно в 220 километрах к югу от Каира. Пассажирский автобус врезался в припаркованный грузовик с прицепом на шоссе, когда водитель фуры менял шины на обочине дороги.

    В результате автобус получил сильные повреждения в передней части. Пострадавших пассажиров доставили в больницы Миньи. Министерство здравоохранения сообщило, что 16 пострадавших выписали из больниц после оказания медицинской помощи.

    В результате дорожно-транспортных происшествий в Египте ежегодно гибнут тысячи людей, что свидетельствует о плохом уровне безопасности на транспорте. Аварии в основном происходят из-за превышения скорости, неосторожного вождения, плохих дорог и несоблюдения правил дорожного движения.

    В январе 16 человек погибли и еще 18 получили ранения в результате столкновения микроавтобуса с автобусом общественного транспорта на Синайском полуострове. В апреле 2021 года автобус перевернулся при попытке обогнать грузовик на шоссе в южной провинции Асьют, в результате чего 21 человек погиб и еще трое получили ранения.

    Ранее сообщалось о том, что три человека погибли при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в США.

    Фото: cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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