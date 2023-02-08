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    Погасить долги за воду без штрафов предлагают жителям Петропавловска

    8 Февраля 2023, 13:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска, накопившие долги за воду, могут оплатить просрочку без пени. ТОО «Кызылжар су» даже устроило акцию, чтобы собрать деньги за оказанные услуги и пустить их на модернизацию сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, что можно оплатить счета без неустойки, начисленной за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения, горожанам сообщили в январе. Судя по призывам и обращениям организации, воспользоваться акцией петропавловцы не спешат.

    «Акция продлится до 28 февраля. Для списания пени необходимо полностью погасить основной долг за услуги водоснабжения и водоотведения и после этого обратиться в ТОО «Қызылжар су» с заявлением о списании неустойки», - напомнили в организации.

    Ранее компания заявляла, что горожане накопили общий долг за воду в размере 30 млн тенге. Учитывая, что в этом году на модернизацию изношенных на 58% сетей водоснабжения выделяют 139 млн тенге, сумма долга существенная. На днях предприятие посетил аким области Айдарбек Сапаров. Глава региона считает, что планируемых средств на приведение в порядок сетей недостаточно. Компания же проводит реконструкцию за свой счет, источником доходов выступает тариф. Местные власти не исключают его повышения в ближайшее время.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Общество
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