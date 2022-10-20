Поездка Президента в Жетысускую область: какие задачи стоят перед регионом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжил свои рабочие поездки по регионам, посетив сегодня Жетысускую область. Во время встреч Глава государства рассказал о том, какие задачи стоят перед регионом. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Инвестиции и модернизация инфраструктуры – основные задачи региона

Глава государства, выступая перед общественностью Жетысу, отметил, что территория прежней Алматинской области была слишком большой и поэтому была разделена на два отдельных региона для того, чтобы повысить эффективность работы местных органов управления и улучшить жизнь населения, в конечном счете.

«На сегодняшний день для повышения социально-экономического потенциала Жетысу выделяются необходимые средства из бюджета, оказывается помощь. Это будет способствовать привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры региона. Это и есть наша основная задача», - сказал он.

В этом ключе Президент отметил преимущество области - благодатную почву Жетысу. Нужно только правильно ею пользоваться.

«По моему поручению в этом году Правительством возвращено в собственность государства порядка 5 млн гектаров неиспользуемых земель. Эта работа позволит решить проблему дефицита пастбищных угодий вблизи сел. Очень важно, чтобы возращенные земли были справедливо распределены между аграриями. Эта мера станет важным шагом на пути строительства справедливого общества», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Запустить и загрузить простаивающие заводы

Президент поручил запустить простаивающие заводы, отметив, что возможно, нужно привлечь новых инвесторов.

«Необходимо обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объем выпускаемого там белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году», - поручил Президент.

Государством разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, на реализацию предусмотрено привлечение порядка 500 млрд тенге инвестиций. В ближайшие пять лет предполагается увеличить долю отечественного сахара с 7 % до 43 %.

«В области Жетысу планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу в 2,5 раза (до 15 тысяч гектаров). Летний ажиотаж вокруг сахара показал важность поддержки отечественных аграриев. Мы будем помогать только казахстанским фермерам», - заявил Глава государства.

Благодаря этому область превратится в один из центров производства сахара в стране.

«В целом, нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности», - заключил Президент.

В этом отношении, Глава государства поручил детально изучить международный опыт.

К примеру, Нидерланды, обладая в три раза меньшей территорией, чем область Жетысу, входит в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции. Одним из факторов успеха этой страны стала тесная координация и интеграция сельского хозяйства с научными учреждениями. Поэтому региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем. Возможно, создать фитоветеринарную лабораторию.

Использовать рост промышленного сектора и развивать геологию

Касым-Жомарт Токаев отметил, что регион имеет хорошую динамику роста и промышленного сектора.

«С начала года введены в строй 23 объекта. Особо выделю модернизацию и запуск простаивающего несколько лет завода по производству высокомарочного кремния «Kazsilicon» и строительство завода по прямому восстановлению железа «Электромарганец». Оба предприятия важны для нашей страны. Они должны стать площадкой для развития и распространения передовых технологий в сфере металлургии», - сказал он.

Кроме того, в области сформирован инвестиционный портфель до 2026 года, включающий 162 проекта с созданием свыше 7 тысяч рабочих мест.

«Наши недра, по разным оценкам, хранят в себе от 50 до 100 тысяч тонн лития. Это большие запасы. Требуются серьезные инвестиции в разведку и разработку. Геологической службе следует активизировать работу в этом направлении», - поручил Президент.

Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог

Глава государства подчеркнул, что в стране растет число ДТП, в том числе, со смертельными исходами, причем и в области.

«Прежде всего, важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта. В области за 9 месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек. Это ужасающий показатель», - отметил Президент.

По мнению Главы государства, каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию.

«Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом, актуальной задачей остается ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы. Это очень важный участок. Поэтому Правительству и акимату поручается срочно решить вопрос финансирования и завершить сложные восстановительные работы в ближайшие 2 года.

Рост количества смертей от новообразований

Кроме того, Глава государства поручил провести капитальный ремонт ряда больниц и выделить средства на укрепление материально-технической базы онкологического диспансера в Талдыкоргане ввиду растущего числа смертей от новообразований.

«При этом важно усилить профилактику и диагностику онкологических заболеваний, обеспечить доступ больных к своевременному лечению и необходимым лекарственным препаратам», - подчеркнул Президент.

В текущем году в отдаленных малочисленных поселках шести районов области будут возведены 12 модульных комплексов под медицинские пункты. До 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах.

Развитие туризма и вопросы экологии

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в области всегда хорошо развивался спорт. В связи с этим он поручил Правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса. Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области.

Однако, как отметил Президент, обеспокоенность вызывают экологические проблемы региона, связанные с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками.

«Поручаю уполномоченным органам заняться решением этих проблем. В этой связи есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что ключевой задачей не только для региона, но и для всей страны является решение проблемы обмеления озера Балхаш.

«Это очень сложный процесс, который требует больших усилий. Все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций», - поручил Глава государства.

При этом, важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель.

«Координацию должно осуществлять министерство экологии. Следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов. Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша», - заключил Президент.

Традиционно Глава государства в ходе рабочих поездок по регионам посещает различные объекты - Жетысуская область не стала исключением. Здесь Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой ТОО «Жетысуская швейная фабрика «Айсұлу», которая открылась в июне в Талдыкоргане. На фабрике работают преимущественно граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения. В частности, здесь трудится 26 многодетных матерей, 36 матерей-одиночек, 11 граждан с ограниченными возможностями.

Президент положительно оценил работу предприятия, назвав фабрику хорошим примером развития малого и среднего бизнеса в области.