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    Поезд в Иране сошел с рельсов после столкновения с экскаватором - погибли 13 человек

    9 Июня 2022, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате схода с рельсов пассажирского поезда на востоке Ирана 13 человек погибли и 60 пассажиров получили серьезные ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Ariana News.

    По данным представителя иранских железных дорог, поезд столкнулся с экскаватором. В результате состав сошел с рельсов в 50 км от города Табаса провинции Южный Хорасан, откуда начал свой путь в направлении города Йезда одноимённой провинции.

    Начальник управления в кризисных ситуациях провинции Южный Хорасан сообщил, что для оказания помощи потерпевшим к месту происшествия были направлены 17 машин скорой помощи.

    Ранее железнодорожная катастрофа произошла близ Гармиш-Партенкирхена (Бавария). Погибли три человека, еще 60 получили травмы.

    В субботу утром, 4 июня, в китайской провинции Гуйчжоу пассажирский скоростной поезд сошел с рельсов из-за внезапного схода оползня. В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения.

    Фото: parstoday.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия Иран Мировые новости
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