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    Поезд «Тальго» запустят по маршруту Астана – Достык

    9 Марта 2023, 11:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов сообщил о запуске поезда «Тальго» по маршруту «Астана-Достык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «В этом году до озера Алаколь продолжат курсировать 11 маршрутов из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Количество пассажирских мест увеличится на 6%, до 276 тысяч», - сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

    Для туроператоров действует порядок на раннее резервирование билетов на коммерческие поезда – от 180 суток до отправления поезда.

    В компании добавили, что рассматривается формирование интермодальных перевозок (перевозка двумя или более видами транспорта) до озера Алаколь из Шымкента, Павлодара, Усть-Каменогорска, Кызылорды.

    В прошлом году до побережья Алаколя ж/д транспортом доставили 243 тысячи пассажиров:

    - из южного региона страны – 118 тысяч;

    - из северного – 72 тысячи,

    - из ВКО – 52 тысячи.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КТЖ Туризм Транспорт Алаколь
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