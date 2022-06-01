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    Поезд столкнулся с машиной в Алматинской области

    1 Июня 2022, 10:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель спровоцировал аварию на железнодорожном переезде в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотографии с места происшествия появились в соцсетях . В описании говорится, что ДТП произошло в поселке Жармухамбет Алматинской области.

    В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что столкновение было на перегоне Бурундай - Тупик ТЭЦ -2 Алматинской области 1 июня в 6 утра.

    «Водитель автомашины выехал на переезд, не уступив железнодорожный путь маневровому локомотиву с 35 вагонами. Машинист применил экстренное торможение. Сход вагонов не допущен. После столкновения пассажир автомобиля госпитализирован с переломом руки. Водитель не пострадал», - пояснили в КТЖ.

    В данный момент состав убран с пути другим локомотивом. Движение на ж/д переезде открыто. Подъездной путь принадлежит ТЭЦ-2, локомотив – частному собственнику.

    Предварительная причина происшествия – нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля.

    Фото из социальных сетей

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Конаев
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