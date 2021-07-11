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    Поезд наехал на мужчину в Уральске

    11 Июля 2021, 23:54

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске поезд наехал на мужчину, пролезающего под вагоном с велосипедом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал НК «Қазақстан темір жолы».

    «11 июля на территории частного подъездного пути станции Уральск при производстве маневровых работ машинист локомотива заметил постороннего человека, пролезающего под вагоном с велосипедом, и немедленно остановил состав.

    Несмотря на предпринятые меры, наезд предотвратить не удалось. Пострадавшему была вызвана «Скорая помощь». Мужчину, 1980 года рождения, с травмами обеих ног доставили в многопрофильную городскую больницу», - говорится в сообщении компании.

    Об инциденте железнодорожники сообщили работникам ЛОВД станции Уральск.

    Причина произошедшего расследуется. По предварительной версии, пострадавший нарушил правила перехода через железнодорожные пути.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КТЖ Западно-Казахстанская область Происшествия Транспорт Регионы Казахстана Авария с Поездом
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