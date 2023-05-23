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    Поэтапный охват детей творческими кружками в рамках подушевого финансирования продолжат в Казахстане

    23 Мая 2023, 14:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличатся фонды библиотек для незрячих и слабовидящих граждан, в том числе и за счет книг на казахском языке. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализация этих планов позволит добиться к 2030 году роста посещаемости библиотек на 20%. В целях духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения будет продолжен культурно-образовательный проект «Культурный норматив школьника», в который входят посещение концертов и выставок, просмотр оперных, балетных, драматических спектаклей, казахстанских и зарубежных кинофильмов, мультфильмов», - сообщил в Telegram Асхат Оралов, представляя Концепцию культурной политики РК на ближайшие 7 лет.

    Глава Минкультуры также отметил, что продолжится поэтапный охват детей и подростков творческими кружками в рамках подушевого финансирования. Наравне с творческими кружками будут открываться новые детские театральные труппы и студии. Также будут реализованы проекты «День в театре» и «День в музее» по ежемесячному посещению детьми театров и музеев Казахстана.

    «Развить творческие навыки подрастающего поколения помогут театральные уроки. Разрабатывается проект, в рамках которого люди с особыми потребностями будут обучаться постановке спектаклей с участием детей этой группы», - добавил Асхат Оралов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Культура Минкультуры
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