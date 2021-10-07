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    Поджечь букмекерскую контору пытался мужчина в ЗКО

    7 Октября 2021, 00:38

    АКСАЙ. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции предотвратили поджег букмекерской конторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «С поличным на месте происшествия задержан житель города Аксай. Инцидент произошел в Аксае по улице Железнодорожная. Посетитель букмекерской конторы, разозлившись, стал требовать деньги у сотрудницы. Получив отказ, он вышел из заведения, и, достав емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил здание», - проинформировали в департаменте полиции области.

    Благодаря бдительности сотрудников полиции, которые несли службу недалеко от места происшествия, удалось избежать трагических последствий. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 293 части 1 УК РК (Хулиганство).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Регионы Казахстана Криминал Пожар
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