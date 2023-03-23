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    Подземные толчки силой 2-3 балла ощутили в Таразе, Шымкенте и Туркестанской области

    23 Марта 2023, 02:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Таразе, Шымкенте и Туркестанской области ощутили подземные толчки силой 2-3 балла. Эпицентр землетрясения расположен в 740 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Таджикистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

    «Землетрясение зарегистрировано 23 марта в 02 часа 07 минут 44 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 14.1. Магнитуда MPV 6.5. Координаты эпицентра 39.27° с.ш. 69.80° в.д. Глубина 25 км», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Как сообщалось ранее, 21 марта ночью в Алматы, Таразе и Шымкенте, Кызылординской и Туркестанской областях ощутили подземные толчки силой 2-3 балла, что явилось отголоском сильного землетрясения в Афганистане.

    Фото: ekonomigundemi.com.tr

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Туркестанская область Таджикистан Шымкент Землетрясение Тараз
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