Подведены итоги выборов депутатов Восточно-Казахстанского областного маслихата

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги выборов депутатов Восточно-Казахстанского областного маслихата, состоявшихся 19 марта, передает МИА «Казинформ».

В списки избирателей включены 499 206 граждан. В голосовании приняли участие 303 325 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 323, вне помещений для голосования - 10911. Общее число кандидатов - 59.

По итогам выборов депутатами Восточно-Казахстанского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 - Есембулов Азамат Хамидулиевич, 1983 года рождения, директор НАО Правительство для граждан по ВКО, место жительства – г.Усть-Каменогорск;

по избирательному округу № 2 - Алехнович Андрей Владимирович, 1974 года рождения, главный инженер КГП «Оскемен Водоканал», место жительства – г.Усть-Каменогорск;

по избирательному округу № 3 - Бежецкий Сергей Владимирович, 1969 года рождения, АО «УМЗ», Председатель Правления, место жительства – г.Усть-Каменогорск;

по избирательному округу № 4 - Аубакирова Сания Магауовна, 1964 года рождения, директор КГУ «Городской территоральный центр социального обслуживания населения Ульба», место жительства – г.Усть-Каменогорск;

по избирательному округу № 5 - Попов Сергей Александрович, 1975 года рождения, «Городская больница №4 г.Усть-Каменогорск», место жительства – г.Усть-Каменогорск;

по избирательному округу № 6 - Рахметуллина Сауле Жадыгеровна, 1970 года рождения, ректор - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева, место жительства – г.Усть-Каменогорск;

по избирательному округу № 7 Нечепуренко Николай Михайлович, 1979 года рождения, директор по развитию - ТОО «Berezka UKA», место жительства – г.Усть-Каменогорск;

по избирательному округу № 8 - Азекенов Турарбек Анарбекович, 1964 года рождения, исполнительный директор - УКМК ТОО «Казцинк», место жительства – г.Усть-Каменогорск;

по избирательному округу № 9 - Анчугин Александр Михайлович, 1968 года рождения, ПК «Казцинкмаш» ТОО «Казцинк», директор, место жительства – г.Риддер;

по избирательному округу № 10 - Джангурчинов Ренат Сансызбаевич, 1974 года рождения, начальник гидротехнического цеха БГЭК ТОО «Казцинк», место жительства – г.Алтай;

по избирательному округу № 11 - Михайленко Игорь Владимирович, 1966 года рождения, главный инженер КГП «Теплоцентраль», место жительства – г.Алтай;

по избирательному округу № 12 - Виситаев Тимур Русланович, 1991 года рождения, глава крестьянского хозяйства «Виситаев», место жительства - с.Веселовка Глубоковского района;

по избирательному округу № 13 Ахметсалимкызы Аэлита, 1967 года рождения, глава - Крестьянское хозяйство «Айка», место жительства – г.Усть-Каменогорск;

по избирательному округу № 14 - Чаймарданов Гани Чаймарданулы, 1975 года рождения, учредитель ТОО «Нур Арай», место жительства – с. Урыль, Катон-Карагайского района;

по избирательному округу № 15 - Абдыкалыков Ербол Алимканович, 1971 года рождения, генеральный директор ТОО «Сей-Нар», место жительства – г.Усть-Каменогорск;

по избирательному округу № 16 - Буднецкая Светлана Ивановна, 1964 года рождения, директор ТОО «Гуманитарно-технический колледж», место жительства – г.Шемонаиха;

Число голосов, поданных за каждую политическую партию:

Партия «Amanat» - 208920 или 68,61% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 33832 или 11,11% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» - 6432 или 2,11% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана - 9285 или 3,05% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зелёных «Байтақ» - 22437 или 7,37% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 4660 или 1,53% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 18944.

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании:

Партия «Амаnat» – 13

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2

Казахстанская партия зелёных «Байтақ» - 1.



