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    Подведены итоги программы «Арендное жилье без права выкупа» для социально уязвимых слоев населения

    20 Декабря 2021, 22:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице подведены итоги реализации программы «Арендное жилье без права выкупа» для социально уязвимых слоев населения, передает МИА «Казинформ».

    Результаты реализованной программы «Арендное жилье без права выкупа» для социально уязвимых слоев населения в период с 17.11.2021 - 24.11.2021 года в количестве 180 квартир (1,2,3 - комнатные квартиры) опубликован на сайте zhilfond.kz. Два списка по категории «Социально уязвимые слои населения»: - Прошедшие (прошли до 16.07.2009 года постановки); Распределение площади согласно составу семьи и дате постановке на очередь: 1-ком.квартиры до 02.04.2009 года; 2-ком.квартиры до 16.07.2009 года; 3-ком.квартиры до 25.09.2007 год. - Непрошедшие. Два списка по категории «Дети-сироты»: - Прошедшие (прошли до 11.04.2013 года постановки); Распределение площади согласно составу семьи и дате постановке на очередь: 1-ком.квартиры до 08.07.2010 года; 2-ком.квартиры до 11.04.2013 год; 3-ком.квартиры до 12.04.2011 года. - Непрошедшие.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Жилье
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