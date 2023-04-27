Подтверждена роль АНК как одного из важнейших политических событий в РК - Ерлан Карин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодняшняя сессия Ассамблеи народа Казахстана подтвердила роль данного форума как одного из важнейших политических событий в нашей стране. Об этом Государственный советник Ерлан Карин сообщил на своем Telegram-канале, передает передает МИА «Казинформ».

Выступление Главы государства на Ассамблее продемонстрировало фундаментальное значение межэтнического согласия и единства для государственного строительства. Поставлен комплекс задач по повышению эффективности государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Ключевой тезис выступления Главы государства – формирование и развитие естественно-историческим путем на основе социально-политической, экономической и духовной общности общенациональной идентичности.

По словам Президента, «все наши граждане ощущают себя неотъемлемой частью большой и единой казахской нации», «в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия».

При этом Глава государства вновь апеллировал к нашим символам общенациональной идентичности.

Первый – это бирюзовый паспорт, который является отсылкой к гражданской идентичности. Отсылка с паспортом означает, что все граждане равны и находятся под защитой государства.

Второй – это небесно-голубой флаг, олицетворяющий Независимость Казахстана, его многовековую государственность.

Напомним, сегодня во Дворце мира и согласия состоялась ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.



