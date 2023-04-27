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    Подтверждена роль АНК как одного из важнейших политических событий в РК - Ерлан Карин

    27 Апреля 2023, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодняшняя сессия Ассамблеи народа Казахстана подтвердила роль данного форума как одного из важнейших политических событий в нашей стране. Об этом Государственный советник Ерлан Карин сообщил на своем Telegram-канале, передает передает МИА «Казинформ».

    Выступление Главы государства на Ассамблее продемонстрировало фундаментальное значение межэтнического согласия и единства для государственного строительства. Поставлен комплекс задач по повышению эффективности государственной политики в сфере межэтнических отношений.

    Ключевой тезис выступления Главы государства – формирование и развитие естественно-историческим путем на основе социально-политической, экономической и духовной общности общенациональной идентичности.

    По словам Президента, «все наши граждане ощущают себя неотъемлемой частью большой и единой казахской нации», «в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия».

    При этом Глава государства вновь апеллировал к нашим символам общенациональной идентичности.

    Первый – это бирюзовый паспорт, который является отсылкой к гражданской идентичности. Отсылка с паспортом означает, что все граждане равны и находятся под защитой государства.

    Второй – это небесно-голубой флаг, олицетворяющий Независимость Казахстана, его многовековую государственность.

    Напомним, сегодня во Дворце мира и согласия состоялась ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    АНК Ерлан Карин
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