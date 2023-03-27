Подтвердились факты вбросов бюллетеней в день депутатских выборов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров рассказал о подтвердившихся фактах вбросов бюллетеней во время выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На избирательном участке 279, это поселок Актас, город Сарань Карагандинской области, было видео о предполагаемом вбросе. Этот случай был исследован, органы прокуратуры этим занимались, и они применили штраф, привлекли к административной ответственности. Председатель комиссии и наблюдатель одного из общественных объединений были оштрафованы. Кроме того, председатель комиссии был отстранен от работы немедленно», - сообщил он во время пресс-конференции.

По его словам, аналогичное правонарушение зафиксировано на участке 455 в сельском округе Иргели Карасайского района Алматинской области. Были оштрафованы секретарь и член участковой комиссии, они также были отстранены от участия в работе.

«К членам комиссии, если это (нарушение - прим. ред.) подтверждалось, применялись меры непосредственно и сразу, не откладывая, как со стороны органов прокуратуры, так и собственно комиссии», - сказал Нурлан Абдиров.

Ранее сообщалось, что в день голосования нарушения совершили 42 человека, и все они привлечены к ответственности.

Глава ЦИК уточнил, что за нарушение требований о равном избирательном праве путем голосования двух и более раза или за другого избирателя – это статья 108 Кодекса об административных правонарушениях. Органами прокуратуры к административной ответственности привлечены 7 членов избирательных комиссий.

Также за выдачу гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления возможности голосования за других лиц, это статья 110, к ответственности были привлечены 18 членов избирательных комиссий. Они также были отстранены от работы.

Сегодня ЦИК озвучила итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным округам и партийным спискам.