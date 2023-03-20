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    Подтопление населенных пунктов возможно в Костанайской области на праздники - ДЧС

    20 Марта 2023, 14:06

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, в праздничные дни в связи с потеплением возможно подтопление населенных пунктов в южных районах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «20 марта на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем на юге области 2 тепла. В период с 20 по 22 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Костанайской области возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами»,- сообщили в ДЧС области.

    На юге Костанайской области, в частности в Наурзумском, Джангельдинском, Амангельдинском районах и близ города Аркалыка, ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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